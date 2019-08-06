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БРЮГГЕ – ДИНАМО: де і коли дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів

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Динамо грає на виїзді проти Брюгге - фото 1
Динамо грає на виїзді проти Брюгге / gettyimages

Матч Брюгге – Динамо у рамках в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться уже сьогодні, 6 серпня. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та де буде онлайн трансляція!

Київське Динамо бореться за вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. Суперником "біло-синіх" у третьому кваліфікаційному раунді турніру стали віце-чемпіони Бельгії – Брюгге.

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Чи зможуть підопічні Олександра Хацкевича вибороти перемогу – дізнаємось вже сьогодні!

Коли і де дивитися БРЮГГЕ – ДИНАМО

  • Дата: 06-08-2019
  • Коли: 21:30
  • Місце: стадіон Ян Брейдель, Брюгге
  • На якому каналі дивитися матч: 2+2
  • Де буде онлайн трансляція: сайт OLL.tv
  • Прогноз букмекерів: 1,91 – 3,5– 4,0
Анонс матчу Брюгге - Динамо - фото 345953
Анонс матчу Брюгге - Динамо

Орієнтовні склади команд:

  • Брюгге: Міньйоле – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Вормер, Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау
  • Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Сидорчук – Вербіч, Циганков – Бєсєдін
Dynamo - фото 345957
Dynamo

Нагадаємо, що Динамо бере участь у кваліфікації ЛЧ через Шлях представників ліг. На цій стадії наш клуб потрапив до числа сіяних. Згідно з результатами жеребкування, у разі перемоги над Брюгге у двоматчевому протистоянні кияни зустрінуться з переможцем пари Базель / ЛАСК.

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