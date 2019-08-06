БРЮГГЕ – ДИНАМО: де і коли дивитись онлайн матч Ліги чемпіонів

Динамо грає на виїзді проти Брюгге / gettyimages

Матч Брюгге – Динамо у рамках в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться уже сьогодні, 6 серпня. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та де буде онлайн трансляція!

Київське Динамо бореться за вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. Суперником "біло-синіх" у третьому кваліфікаційному раунді турніру стали віце-чемпіони Бельгії – Брюгге.

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Коли і де дивитися БРЮГГЕ – ДИНАМО

Дата: 06-08-2019

06-08-2019 Коли: 21:30

21:30 Місце: стадіон Ян Брейдель, Брюгге

стадіон Ян Брейдель, Брюгге На якому каналі дивитися матч: 2+2

2+2 Де буде онлайн трансляція: сайт OLL.tv

сайт OLL.tv Прогноз букмекерів: 1,91 – 3,5– 4,0

Анонс матчу Брюгге - Динамо

Орієнтовні склади команд:

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Вормер, Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Міньйоле – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Вормер, Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Сидорчук – Вербіч, Циганков – Бєсєдін

Dynamo

Нагадаємо, що Динамо бере участь у кваліфікації ЛЧ через Шлях представників ліг. На цій стадії наш клуб потрапив до числа сіяних. Згідно з результатами жеребкування, у разі перемоги над Брюгге у двоматчевому протистоянні кияни зустрінуться з переможцем пари Базель / ЛАСК.

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