"Брудні танці 2": сиквел легендарного фільму знімають через 30+ років після прем'єри

Американська мелодрама "Брудні танці" отримала продовження, роботу над якою проводитиме кінокомпанія Lionsgate. Сюжет нової стрічки поки тримають у таємниці, але вже відома дата виходу сиквелу на великі екрани. Читайте далі та дізнайтеся, коли можна буде переглянути "Брудні танці 2"!

Відомо, що сюжет "Брудних танців 2" не буде брати до уваги існування однойменного фільму 2004 року виробництва. Історія розгортатиметься, як і у першому фільмі, на курорті Келлерман.

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Прем'єра сиквелу "Брудних танців" запланована на 9 лютого 2024 року.

Глядачі побачать другий офіційний розділ історії Френсіс "Бебі" Хаусман. Роль знову зіграє Дженніфер Грей. Цей фільм-продовження буде присвячено саме їй.

Офіційної та остаточної назви фільму ще немає.

"Найважливішим для нас є те, що Дженніфер на борту. Вона – цінний співробітник. Ми намагатимемося залучити якнайбільше людей з оригіналу. Ми хочемо бути поважними у всіх відносинах", – поділився Джонатан Левін.

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