Brown Skin Girl: дивіться неймовірний кліп Beyonce, в якому знялась її донька

Поп-діва Бейонсе потішила своїх прихильників новинкою. Дивіться на Радіо МАКСИМУМ свіжий кліп співачки на композицію "Brown Skin Girl"!

Співачка Бейонсе представила ще один кліп з візуального альбому Black Is King – на пісню Brown Skin Girl. Раніше відео було доступне тільки для підписників сервісу Disney +, а тепер всі охочі можуть насолодитися ним на YouTube.

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У кліпі Бейонсе, присвяченому "чорній" ідентичності, з'являються моделі Наомі Кемпбелл і Адут Акеч, актриса Люпіта Ньоно і співачка Келлі Роуленд, колишня учасниця Destiny's Child. Особлива роль відведена Блю Айві, доньці Бейонсе і JAY-Z: вона крутиться у бальній сукні і співає, повторюючи мамині слова.

Brown Skin Girl – дивитися онлайн крутий кліп Beyonce:

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