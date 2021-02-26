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Британський ведучий влаштував принцу Гаррі екскурсію Лос-Анджелесом: кумедне відео

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Принц Гаррі також розповів про серіал Корона - фото 1
Принц Гаррі також розповів про серіал Корона

Принц Гаррі з'явився у новому випуску комедійного шоу Джеймса Кордена на каналі CBS. Вони разом проїхалися на екскурсійному автобусі Лос-Анджелесом з зупинкою біля будинку з фільму "Принц з Беверлі-Хіллз".

Також герцог Сассекський поговорив про серіал Netflix "Корона", свою дружину Меган Маркл і розсекретив одне з перших слів сина Арчі ("крокодил"). А телеведучий показав йому, де живе Брюс Вілліс, і пригостив чашкою англійського чаю.

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"Корона" подобається мені більше, ніж все, що пишуть про мою сім'ю, мою дружину або про мене", – зізнався Гаррі.

"Звичайно, серіал не зовсім достовірний, – додав він. – Але він дає вам приблизне уявлення про те, що це за спосіб життя, з якими труднощами пов'язана необхідність ставити борг і службу країні вище сім'ї та всього іншого", – додав він.

На думку Гаррі, у серіалі його міг би зіграти Деміен Льюїс, відомий завдяки одній з головних ролей у "Мільярді".

Нагадаємо, 7 березня принц Гаррі та Меган Маркл дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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