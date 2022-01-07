10 найкращих країн, де можна провести щасливу старість

Багато хто мріє провести старість десь за кордоном. З'явився рейтинг, який допоможе визначитися з країною проживання після виходу на пенсію.

У рамках проєкту World Happiness Report у компанії Our Life Plan склали рейтинг найкращих країн для пенсіонерів. При його формуванні брали до уваги кілька важливих факторів:

вартість життя;

середньомісячна зарплата;

середньорічна температура;

кількість сонячних днів на рік.

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У результаті Об'єднані Арабські Емірати посіли у списку перше місце. До переліку найпривабливіших країн для людей похилого віку також увійшли Ізраїль та Австралія (друге та третє місце у рейтингу відповідно). Фахівці врахували, що в ОАЕ комфортна середньорічна температура (27 градусів), багато сонячних днів на рік, високий прожитковий мінімум та зарплати. До п'ятірки найкращих увійшли ще дві країни регіону Перської затоки – Ізраїль, Австралія, Бахрейн та Саудівська Аравія.

Об'єднані Арабські Емірати

Крім цього, сприятливі умови для людей похилого віку створені в країнах Європи – на Кіпрі, в Іспанії, а також на Мальті. А за межами Європи найкращим місцем для щасливої ​​пенсії стали Австралія, Бахрейн, Таїланд та Єгипет.

ТОП 10 країн для проживання на пенсії

Об'єднані Арабські Емірати Австралія Ізраїль Бахрейн Саудівська Аравія Кіпр Іспанія Мальта Колумбія Таїланд.

Мальта

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