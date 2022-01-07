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10 найкращих країн, де можна провести щасливу старість

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10 найкращих країн, де можна провести щасливу старість - фото 1

Багато хто мріє провести старість десь за кордоном. З'явився рейтинг, який допоможе визначитися з країною проживання після виходу на пенсію.

У рамках проєкту World Happiness Report у компанії Our Life Plan склали рейтинг найкращих країн для пенсіонерів. При його формуванні брали до уваги кілька важливих факторів:

  • вартість життя;
  • середньомісячна зарплата;
  • середньорічна температура;
  • кількість сонячних днів на рік.

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У результаті Об'єднані Арабські Емірати посіли у списку перше місце. До переліку найпривабливіших країн для людей похилого віку також увійшли Ізраїль та Австралія (друге та третє місце у рейтингу відповідно). Фахівці врахували, що в ОАЕ комфортна середньорічна температура (27 градусів), багато сонячних днів на рік, високий прожитковий мінімум та зарплати. До п'ятірки найкращих увійшли ще дві країни регіону Перської затоки – Ізраїль, Австралія, Бахрейн та Саудівська Аравія.

Об'єднані Арабські Емірати - фото 491183
Об'єднані Арабські Емірати

Крім цього, сприятливі умови для людей похилого віку створені в країнах Європи – на Кіпрі, в Іспанії, а також на Мальті. А за межами Європи найкращим місцем для щасливої ​​пенсії стали Австралія, Бахрейн, Таїланд та Єгипет.

ТОП 10 країн для проживання на пенсії

  1. Об'єднані Арабські Емірати
  2. Австралія
  3. Ізраїль
  4. Бахрейн
  5. Саудівська Аравія
  6. Кіпр
  7. Іспанія
  8. Мальта
  9. Колумбія
  10. Таїланд.
Мальта - фото 491182
Мальта

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