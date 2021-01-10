Британський силач підняв штангу з чотирма дівчатами: вражаюче відео

32-річний британський силовий екстремал Едді Холл продемонстрував вражаючий трюк на одному зі своїх тренувань.

Колишній володар титулу "Найсильніша людина світу" зміг підняти штангу, на якій, тримаючись на витягнутих руках, висіло чотири дівчини.

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Відзначимо, що це тренування відбулося в рамках підготовки до боксерського поєдинку проти іншого силового екстремала – ісландця Хафтора Бйорнссона.

На відео видно, як Хол перед захопленим натовпом легко робить три повторення з важким снарядом.

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