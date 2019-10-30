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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Пройди ТЕСТ та отримай передбачення для тебе на Хеловін

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ТЕСТ: передбачення на Хеловін - фото 1
ТЕСТ: передбачення на Хеловін

Цьогоріч Хеловін святкують у четвер 31 жовтня. З нагоди свята підготували цікавий тест – ворожіння на Хеловін від Радіо МАКСИМУМ!

Хеловін – веселе і моторошне свято, яке святкують і діти, і дорослі! У переддень хеловінських вечірок пройдіть легкий тест та отримайте особисте передбачення!

І ще: ТОП-7 серій про Хелловін в улюблених серіалах, які варто переглянути

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТОП-13 ідеальних пісень на Хелловін

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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