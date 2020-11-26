Британський піаніст зіграв концерти для макак у Таїланді: навіщо він це зробив

Британський піаніст Пол Бартон зіграв на декількох майданчиках у тайській провінції Лопбурі концерти для макак. Він це зробив для того, аби позбавити приматів стресу, пов'язаного з непростими часами.

Через обмеження, введені у зв'язку з поширенням коронавірусу, потік туристів у Таїланді зменшився, але ж саме вони були головним джерелом прожитку для диких мавпочок. Своїм "турне" піаніст хотів не тільки підвищити обізнаність людей про проблеми голодуючих макак, але і допомогти тваринам впоратися зі стресом завдяки силі музики.

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"Може бути, музика зіграє свою роль у процесі реабілітації макак. Нам потрібно докласти зусиль, щоб вони правильно харчувалися. А коли вони почнуть добре їсти, то стануть спокійнішими та неагресивними", – сказав Бартон.

Він зіграв для мавп у тому числі в стародавньому індуїстському храмі, господарському магазині та покинутому кінотеатрі. Поки музикант виконував "Зелені рукава", "До Елізи" Бетховена і "Щоденник любові" Майкла Наймана, розпалена публіка смикала його за волосся і скакала по клавішах.

Макаки – не єдині дикі слухачі Бартона. Раніше він грав для літніх слонів, врятованих від жорстокого поводження.

This pianist soothes old and disabled elephants with his music pic.twitter.com/8T682NZ0ao — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) December 22, 2018

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