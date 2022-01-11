Британські учені розрахували пропорції ідеального сніговика

Математики з Університету Ноттінгем Трент розрахували пропорції бездоганного сніговика. Вони врахували характеристики снігу, визначили температуру, діаметр куль, довжину моркви та положення очей.

Так, доктор математики Джеймс Хінд з Університету Ноттінгем Трент у Великій Британії разом з колегами вирішив створити найідеальнішого сніговика у світі, пише ПМ. Для цього команда провела складні математичні розрахунки, щоб дізнатися пропорції.

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У своїх розрахунках експерти використовували різні параметри: від температури повітря на вулиці, свіжості та чистоти снігу до кількості та діаметру снігових куль, розташування очей, носа-моркви та аксесуарів.

Як зліпити ідеального сніговика

Голова сніговика має бути діаметром 30 сантиметрів, середня куля — 50, а найбільша нижня — 80. За таких розмірів висота фігури досягне 1,62 метра.

Відстань між очима-камінчиками не має перевищувати п'яти сантиметрів.

Ідеальна довжина моркви для носа – чотири сантиметри.

Руки сніговика потрібно зробити з чотирьох паличок – дві для кожної кінцівки.

Ліпити фігуру варто зі снігу, що щойно випав.

Вчені також запропонували необхідні аксесуари: це повинні бути три однакові гудзики, розташовані на середній кулі на однаковій відстані один від одного, капелюх, шарф і рукавиці.

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