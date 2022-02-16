Британські учені навчили штучний інтелект фліртувати

Компанії Sonantic презентували унікальний штучний інтелект. Британські вчені розробили програму, яка вміє фліртувати із людиною.

Як відзначають розробники, їхній штучний інтелект був створений для озвучення фільмів або ігор. Ба більше, технологія вміє кокетливо зітхати, імітувати придих, а також виявляти емоційний зв'язок зі своїм співрозмовником. А ще показувати радість і смуток, пише Daily Mail.

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"Те, що ви чуєте, те, що я говорю, ніколи не було сказано людиною, це було згенеровано комп'ютером. Я не справжня, я не народжувалася і не помру", – заявляє розробка вчених.

Здібності штучного інтелекту показали у ролику:

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