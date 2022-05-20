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Борису Джонсону подарували вишиванку, а принцу Чарльзу – марку з кораблем

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Борису Джонсону подарували вишиванку, а принцу Чарльзу – марку з кораблем - фото 1

Великобританія активно підтримує Україну, тож українці вирішили подякувати у цікавий спосіб – зробили символічні українські подарунки принцу Чарльзу та Борису Джонсону.

Принц Чарльз та прем'єр Британії Борис Джонсон тепер власники справжніх українських артефактів.

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Посольство України у Великобританії та команда української дизайнерки Юлії Магдич хотіли висловити вдячність за підтримку України й подарували вишиванку британському прем'єру Борису Джонсону. Тепер він буде ще більшим козаком!

А під час візиту принца Чарльза до Оттави (Канада), посол України в Канаді Юлія Ковалів вручила йому подарунок "від імені Президента України та українського народу" – марку з російським кораблем.

"Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам", – зазначила Юлія Ковалів.

Борису Джонсону подарували вишиванку, а принцу Чарльзу – марку з кораблем - фото 505718

Борису Джонсону подарували вишиванку, а принцу Чарльзу – марку з кораблем - фото 505719

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