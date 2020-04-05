Британські копи люблять "Доктора Хто": Далеки на вулицях контролюють карантин

В одному з англійських сіл знайшли доволі простий спосіб нагадувати мешканцям про режим карантину. Креативні правоохоронці влаштували справжнє шоу для шанувальників серіалу "Доктор Хто". Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Frocharocha поділився епічним відео з англійського селища, яке швидко піднялось у тренди. За короткий час допис переглянули понад 67 тисяч людей, а ще більше як 1,5 тисячі залишили коментарі. А все тому, що полісмени знають, як весело нагадувати жителям про самоізоляцію.

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"Поліція Сандфорду використовує далеків, щоб наказувати людям залишатись вдома", – відзначив автор. І справді, на відео можна побачити ледь не копію позаземної раси мутантів напівкіборгів з культового серіалу "Доктор Хто". Користувачі просто у захваті від такої витівки копів, але засмучені, що не чутно відомого гасла далеків "Винищити!".

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