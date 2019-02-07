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Акторка українського походження показала шикарну фігуру

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Міла постала в сліпучій золотій сукні - фото 1
Міла постала в сліпучій золотій сукні / YouTube

Міла Йовович дуже рідко останнім часом з'являється на публіці. Однак її виходи у світ надовго запам'ятовуються фанатам.

Традиційний благодійний вечір amfAR, що пройшов в Нью-Йорку, запам'ятається не тільки ефектною появою Кім Кардашян.

І ще: Зірка реаліті-шоу оголила груди у відвертій сукні

Звернути на себе всю увагу гостей і скласти конкуренцію зірці реаліті-шоу вдалося ще однієї знаменитості – Мілі Йовович. Примітно, що актриса рідко з'являється на світських заходах, тому до появи на червону доріжку вона підготувалася грунтовно!

Перед гостями Міла постала в сліпучій золотій сукні до підлоги, яка була посипана паєтками. Блискучий у всіх сенсах цього слова образ завершували великі сережки і яскравий макіяж з акцентом на губи.

Міла Йовович дуже рідко останнім часом з'являється на публіці - фото 306200
Міла Йовович дуже рідко останнім часом з'являється на публіці

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Джерело: hawtcelebs
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