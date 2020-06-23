Британська сім'я на карантині побудувала у дворі паб

Сім'я Кребтрі під час карантину знайшла спосіб побороти ностальгію по ресторанах і зробила у себе на задньому дворі справжній англійський паб!

Сімейство запросило дизайнерську компанію Octavia Chic, яка і спорудила стильне питний заклад під назвою П'яний краб.

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Фахівці ретельно попрацювали над дизайном, від якого віє духом традицій старих добрих англійських пивних. Компанія виклала в соцмережі фото готового пабу і отримала безліч коментарів від захоплених користувачів.

"Боже мій, це приголомшливо", "Моя племінниця і її чоловік вирішили, що якщо вони не можуть відвідувати паб, то треба побудувати в саду свій власний. Чекаю, коли ми зможемо прийти в гості. Це просто чудово!", "Це круто", – написали користувачі. Відзначається, що Octavia Chic просто завалили пропозиціями про будівництво таких закладів по всій країні.

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