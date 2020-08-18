Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari

Рок-музикант з Британії Ерік Клептон виставив на продаж 13-річний Ferrari 599 GTB. Суперкар 2007 року випуску і він у відмінному стані.

Авто 75-річного гітариста і композитора Еріка Клептона має пробіг 38 тисяч кілометрів. А придбати Ferrari 599 GTB можна за 89 900 фунтів стерлінгів. Стверджується, що автомобіль перебуває у відмінному стані. Під капотом V12 об'ємом 5999 кубічних сантиметрів потужністю 620 кінських сил.

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Ерік Клептон – колекціонер Ferrari. Він має понад десять моделей авто італійських марок. Нещодавно музикант продав Lamborghini Gallardo Superleggera за 125 тисяч фунтів стерлінгів.

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