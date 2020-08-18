Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari

  • 26
Ferrari 599 GTB - фото 1
Ferrari 599 GTB / gvelondon

Рок-музикант з Британії Ерік Клептон виставив на продаж 13-річний Ferrari 599 GTB. Суперкар 2007 року випуску і він у відмінному стані.

Авто 75-річного гітариста і композитора Еріка Клептона має пробіг 38 тисяч кілометрів. А придбати Ferrari 599 GTB можна за 89 900 фунтів стерлінгів. Стверджується, що автомобіль перебуває у відмінному стані. Під капотом V12 об'ємом 5999 кубічних сантиметрів потужністю 620 кінських сил.

І ще: Названі найшвидші моделі Tesla: дивіться драйвове відео

Ерік Клептон – колекціонер Ferrari. Він має понад десять моделей авто італійських марок. Нещодавно музикант продав Lamborghini Gallardo Superleggera за 125 тисяч фунтів стерлінгів.

Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari - фото 420698
Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari - фото 420699
Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari - фото 420696
Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari - фото 420697
Британська рок-легенда виставив на продаж свій Ferrari - фото 420695

Читайте також: Прокотився: іспанець розбив Lamborghini друга за 235 тисяч євро

Джерело: gvelondon
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • Вчора, 17:00
  • 264
8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
  • 13 серпня, 18:43
  • 236
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2477166
Загрузка...
Новини