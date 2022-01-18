Блогери виявили у закинутому саду колекцію ретроавтомобілів: відео

Автор YouTube-каналу The Late Brake Show опублікував відеозапис. На ньому він продемонстрував колекцію ретроавтомобілів, виявлену в покинутому саду на території приватного будинку в місті Кардіфф, Уельс.

Більшість класичних машин уже довгий час стоять просто неба, у зв'язку з чим, їх стан залишає бажати кращого. Усі транспортні засоби належать одному власнику, який планує незабаром виставити автомобілі на продаж. Поки ж їх можна побачити на ролику, знятому нашим героєм.

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Серед іншого, на території, порослого травою саду, блогер виявив раритетні Porsche 912 та 924 Turbo, Lancia Delta та Fiat 124 Spider. Крім того, просто неба доживають останніх днів Mazda MX-5, а також класичні моделі BMW, Mercedes-Benz і навіть згорілий баварський седан E30. Майже всі автомобілі перебувають у страшному стані. Кузови машин покриті рясною іржею, а салони сильно розірвані.

Виявилося, що покинута колекція належить місцевому жителю Рейну Адамсону, який через проблеми зі здоров'ям перестав доглядати свої автомобілі. На сьогодні жодна з машин не заводиться. За словами чоловіка, усі транспортні засоби він купував у відмінному стані та на повному ходу. Наразі господар автомобілів планує виставити всю колекцію на продаж.

Наприкінці минулого року в мережі з'явився відеоролик, у якому продемонстрували величезну колекцію раритетних автомобілів, захованих у лісі. Серед покритих брудом та іржею машин, блогер виявив класичні Porsche та Jaguar.

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