Новий седан Audi A6 отримав подовжену версію

Після прем'єри нового покоління седана Audi A6 компанія представила подовжену версію своєї моделі. Щоправда, тільки для ринку Китаю, де і дебютувала машина.

У Китаї відкрилася одна з численних виставок – автосалон у Гуанчжоу, де однією з прем'єр стала подовжена модифікація Audi A6. Версія A6L буде доступна тільки на китайському ринку і виявиться єдиною модифікацією моделі для Китаю.

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Новенька Audi A6L

Дизайн Audi A6L практично не змінився, тому що всі збільшення колісної бази були замасковані задніми дверима, що збільшилися в розмірах. Увесь приріст у довжині пішов у простір для пасажирів другого ряду сидінь.

Новенька Audi A6L

Базовим варіантом Audi A6L буде 2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 190 або 224 к.с. Пізніше можуть з'явитися версії з гібридною силовою установкою.

Новенька Audi A6L

Конкурентами для Audi A6L на китайському ринку стануть Jaguar XF, BMW 5 Series і Mercedes-Benz E-Class – природно, не базові, а такі ж подовжені модифікації.

Новенька Audi A6L

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