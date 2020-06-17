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Американець знайшов у дворі повітряну кульку, яка розчулить кожного (фото)
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Чоловік натрапив на своєму подвір'ї повітряну кульку, яка луснула. Але це історія не про екологію, а й про те, як навіть чоловіків довести до сліз.
Каліфорнійський користувач Reddit з ніком RoronoaTheKilla поділився фото повітряної кульки, яке стрімко піднялось у топи мережі. Річ у тому, що куля луснула, але на ній чітко можна було побачити невелике послання.
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Як відзначив автор, він ледь не розридався від побаченого. І це не дивно, адже повідомлення було від сина для померлого батька.
"Дорогий тату, я люблю тебе і сумую за тобою. Минулий день народження був незвичним без твого дзвінка та побажань. Я залишаюсь сильним і багато працюю, щоб ти міг мною пишатись", – йшлось на кульці.
Від таких слів чимало користувачів ледь втримувались сльози, а багато хто зізнався, що також переживав таке і намагаються жити повним життя, а також бажають хлопцеві щастя.
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