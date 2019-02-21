Британка вирішила пошити сумочку зі вставками з власної шкіри

У британському місті Манчестер жінка замовила пошиття сумочки зі шкіри, яка залишиться після ампутації ноги. Британка готова заплатити чималу суму за незвичайне замовлення.

Так, 55-річна Джоан дізналася, що у неї є серйозне захворювання судин, через що їй доведеться ампутувати ногу. Однак жінка не могла змиритися з думкою, що її кінцівку викинуть.

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Британка замовила незвичайну сумочку

Тому британка вирішила знайти кравця, який би погодився пошити сумочку зі вставками з її шкіри. Жінка готова заплатити три тисячі фунтів за жіночу сумку середнього розміру з коротким ремінцем з незвичайним доповненням.

Адміністрація сайту, на який написала свої побажання Джоан, прийняла логічні доводи жінки, а також закликала кравців серйозно поставитися до прохання британки.

Ескіз сумочки

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