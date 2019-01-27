Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Несподіваний вплив шлюбу на фізичний стан людини

  • 139
Нового партнера частіше знаходять фізично здорові люди - фото 1
Нового партнера частіше знаходять фізично здорові люди / eyeonannapolis

У літньому віці одружені люди відрізняються кращим фізичним здоров'ям у порівнянні із самотніми.

Дослідники вивчали зв'язок між сімейним станом і фізичними можливостями літніх людей.

І ще: Названо ідеальний вік для шлюбу

Команда вирішила зосередитися на двох показниках: швидкість ходьби і сила хвата. Як зазначає керівник дослідження Наташа Вуд, швидкість ходьби – це загальний показник здоров'я, який відображає спритність і баланс.

Незаміжні чоловіки і жінки рухалися повільніше за своїх одружених однолітків. У деяких випадках різниця для чоловіків становила 7-10 сантиметрів на секунду, для жінок – 5-7 сантиметрів на секунду. Сила хвата також виявилася вищою у одружених чоловіків (для жінок очевидного зв'язку не спостерігалося).

Автори дослідження вважають, що різницю в фізичних можливостях можна пояснити більш високим соціально-економічним становищем одружених людей, а також свого роду природним відбором. Ті, хто повторно вступили у шлюб, демонстрували досить високі показники у силі хвата і швидкості ходьби, що може свідчити про те, що нового партнера частіше знаходять фізично здорові люди.

Несподіваний вплив шлюбу на фізичний стан людини - фото 303962
Несподіваний вплив шлюбу на фізичний стан людини

Читайте також: Науковці розповіли, хто відчуває себе щасливішим у шлюбі

Джерело: mirror
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2036
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія