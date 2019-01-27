Несподіваний вплив шлюбу на фізичний стан людини

У літньому віці одружені люди відрізняються кращим фізичним здоров'ям у порівнянні із самотніми.

Дослідники вивчали зв'язок між сімейним станом і фізичними можливостями літніх людей.

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Команда вирішила зосередитися на двох показниках: швидкість ходьби і сила хвата. Як зазначає керівник дослідження Наташа Вуд, швидкість ходьби – це загальний показник здоров'я, який відображає спритність і баланс.

Незаміжні чоловіки і жінки рухалися повільніше за своїх одружених однолітків. У деяких випадках різниця для чоловіків становила 7-10 сантиметрів на секунду, для жінок – 5-7 сантиметрів на секунду. Сила хвата також виявилася вищою у одружених чоловіків (для жінок очевидного зв'язку не спостерігалося).

Автори дослідження вважають, що різницю в фізичних можливостях можна пояснити більш високим соціально-економічним становищем одружених людей, а також свого роду природним відбором. Ті, хто повторно вступили у шлюб, демонстрували досить високі показники у силі хвата і швидкості ходьби, що може свідчити про те, що нового партнера частіше знаходять фізично здорові люди.

Несподіваний вплив шлюбу на фізичний стан людини

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