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Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+)

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Британка Сінді Мур - фото 1
Британка Сінді Мур / Instagram

Мешканка Солфорда (Великобританія) Сінді Мур зробила із себе справжню секс-ляльку за допомогою пластичних операцій. Єдине на що тепер скаржиться дівчина – на невлаштоване особисте життя.

Як повідомляється, дівчина збільшила груди, губи і сідниці і тепер повністю задоволена результатом. Адже вона зуміла домогтися ефекту живої ляльки для дорослих. Відзначимо, сама Мур зізналася, що їй завжди подобалися Джессіка Реббіт і Памела Андерсон, і вона хотіла бути на них схожа.

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"Цей надмірно сексуальний вигляд, я вважаю його привабливим, досконалим і потужним", – процитувало дівчину видання.

На своє перетворення Сінді витратила близько 10 000 фунтів стерлінгів.

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321359

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321360

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321361

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321362

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321363

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321364

Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+) - фото 321365

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Джерело: dailystar
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