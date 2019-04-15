Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+)

Мешканка Солфорда (Великобританія) Сінді Мур зробила із себе справжню секс-ляльку за допомогою пластичних операцій. Єдине на що тепер скаржиться дівчина – на невлаштоване особисте життя.

Як повідомляється, дівчина збільшила груди, губи і сідниці і тепер повністю задоволена результатом. Адже вона зуміла домогтися ефекту живої ляльки для дорослих. Відзначимо, сама Мур зізналася, що їй завжди подобалися Джессіка Реббіт і Памела Андерсон, і вона хотіла бути на них схожа.

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"Цей надмірно сексуальний вигляд, я вважаю його привабливим, досконалим і потужним", – процитувало дівчину видання.

На своє перетворення Сінді витратила близько 10 000 фунтів стерлінгів.

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