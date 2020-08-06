Британка не стригла сина 9 років, і ось чому

Британка жодного разу не водила свого 9-річного сина у перукарню, і тепер у хлопчика таке волосся, якому може позаздрити чимало дівчат. Але ціллю школяра є далеко не стиль.

Британка Дейзі Стенкомб з графства Ессекс зробила зі свого 9-річного сина Рейлі знаменитість, адже за все його життя жодного разу він не був у перукаря. Його шевелюра викликає захват, а ціль – варто уваги. Річ у тому, що Рейлі відростив волосся не заради стилю чи краси, а щоб допомогти іншим дітям.

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Через проблеми зі шлунком хлопець часто був на обстеженні у місцевій лікарні, де бачив чимало дітей з онкологічного відділу. Внаслідок хіміотерапії вони також втрачають волосся, тому Рейлі вирішив пожертвувати їм власне.

PA

Юний благодійник вже записався у перукарню і 19 серпня розпрощається зі своєю стильною шевелюрою. Рейлі зізнався, що зовсім не хвилюється через коротку стрижку, адже понад усе хоче допомогти іншим.

"Дуже сумно, коли у людей нема волосся. Я віддам їм своє і зроблю їхнє життя щасливішим", – пояснює хлопчик.

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