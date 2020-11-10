Британець зробив будинок для відпустки з реактивного двигуна: фото

Колишній авіаінженер Стів Джонс з Ланкаширу (Велика Британія) побудував пересувний будиночок для відпустки у колишньому реактивному двигуні далекомагістрального авіалайнера VC10. Дивіться, як він виглядає!

Джонсу часто доводилося мати справу з літаками VC10, коли він працював у ВПС Великої Британії. 7 років тому він приєднався до групи інженерів, які займалися обслуговуванням списаних VC10 для музею авіації у Лестері. Тоді у нього і з'явилася ідея перетворити один з реактивних двигунів на будиночок на колесах.

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Щойно Стіву Джонсу випала нагода купити пару двигунів VC10, він відразу ж ухопився за неї. Приблизно за 1000 годин Джонс перетворив один з двигунів на пересувний будиночок для життя та подорожей зі всіма необхідними меблями й технікою. Чоловік працював над своїм проєктом з січня по березень 2020 року.

У будиночку довжиною 4 метри є мінікухня, вітальня з чотирма спальними місцями та панорамним вікном на стелі, а також двоє дверей.

За словами Джонса, він і його родина планують випробувати пересувний будиночок відразу після закінчення пандемії.

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