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Пролежати в ліжку 60 днів: NASA шукає тих, кому це вдасться

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За участь у експерименті запланована чимала винагорода - фото 1
За участь у експерименті запланована чимала винагорода / Funon

NASA спільно з Європейським центром управління космічними польотами набирає жінок-добровольців, які готові провести 60 днів лежачи у ліжку. Нагорода за цей експеримент – близько 19 тисяч доларів.

Учені хочуть детальніше вивчити, як стан невагомості впливає на людський організм. На Землі це найпростіше зробити за допомогою постільного режиму.

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До недавнього часу можливості жінок для участі у таких дослідженнях були обмежені. Тому ми ще багато чого не знаємо про адаптацію людського тіла до екстремальних умов. Приєднайтесь до нас і допоможіть розглянути цю проблему всебічно! – каже Джесіка Лі, заступник керівника проекту.

З вересня по листопад 2019 року добровольці все будуть робити лежачи, включаючи прийом їжі і душу.

Це чудова можливість подивитися серіали, прочитати книги та пройти онлайн-курси, на які раніше у вас не вистачало часу, – кажуть організатори.

Лежати доведеться під невеликим нахилом, так, що ноги завжди будуть перебувати трохи вище голови, що буде спричиняти відтік крові від кінцівок. Кожен день учасниці проводитимуть по півгодини у спеціальній центрифузі зі штучною гравітацією, щоб відкинути кров назад до ніг.

Жінкам-учасницям потрібно буде лежати 60 днів на ліжку - фото 317284
Жінкам-учасницям потрібно буде лежати 60 днів на ліжку

Команда дієтологів розробить для добровольців спеціальний раціон, щоб до кінця програми вони не набрали вагу. Після двох місяців у положенні лежачи всім учасницям забезпечать місяць реабілітації.

Експеримент буде проходити у німецькому аерокосмічному центрі в Кельні. Всі охочі від 24 до 55 років можуть подати заявку тут.

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Джерело: NY Post
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