Британець купив секс-ляльку і потрапив під суд

Хлопець замовив іграшку з Китаю, щоб не бути настільки самотнім, але вона виявилася несподівано маленького росту.

У Британії 29-річний Натан Воттс купив секс-ляльку і потрапив під суд через ввезення продукції для педофілів.

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Хлопець розповів, що почав відчувати себе дуже самотнім і вирішив купити секс-ляльку. На одному з китайських сайтів британець знайшов іграшку, яка йому дуже сподобалася. Він не став читати опис моделі, і відразу її купив.

Секс-лялька

Покупка обійшлася Натану майже в 1000 фунтів (приблизно 37 тисяч гривень). Але виявилося, що висота ляльки всього 130 сантиметрів і вона схожа на дитину.

Замовлення Воттс так і не отримав. Посилку затримали на митниці, а його самого викликали в поліцію. Там йому інкримінували ввезення продукції для педофілів. Справа дійшла до суду, де поясненням хлопця спершу не повірили. За словами прокурора, лялька занадто сильно нагадує маленьку дівчинку.

В результаті поліція не знайшла доказів причетності британця до педофілії і його відпустили.

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