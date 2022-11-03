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Британці зафіксували на камеру удар блискавки в літак – відео

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Блискавка влучила у літак прямо під час польоту - фото 1
Блискавка влучила у літак прямо під час польоту / Скриншот з відео

Один із найбільших літаків у світі Airbus Beluga XL5 стикнувся з негодою під час зльоту в одному з англійських міст. На початку рейсу у літак вдарила блискавка, що вдалось зняти на камеру.

У Великій Британії зафіксували на камеру доволі рідкісне явище з влучанням блискавки у літак. Це трапилось у вівторок, 1 листопада, коли один із найбільших літаків у світі Airbus Beluga XL5 вилітав з аеропорту Гаварден у Північному Уельсі, пише fox35.

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Драматичне відео вдалось зробити завдяки відеореєстратору, який і зафіксував удар блискавки у повітряне судно. Відзначається, що ніхто не постраждав, а рейс продовжився у звичайному режимі. Очевидці ж розповіли, що почули потужний звук "вибуху" та білий яскравий спалах. Єдині проблеми, що виникли після інциденту, стосувались телесигналу та підключення до інтернету після.

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