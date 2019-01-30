Британці випустять конкурента топових моделей Aston Martin

Британський виробник спортпрототипів Ginetta представить на автосалоні в Женеві конкурента топових моделей Aston Martin. Новий суперкар отримає унікальний двигун V8, розроблену власними силами коробку передач і гоночну підвіску.

За останні кілька років Ginetta, власник якої – переможець "24 години Ле-Мана" у класі LMP2 Лоуренс Томлінсон, значно розширила власний дизайн-центр, закупила автоклави та просунуті верстати. Більшість розробок Ginetta веде власними силами.

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За попередньою інформацією, суперкар Ginetta буде побудований навколо ультралегкого шасі з вуглецевого волокна. З композита будуть зроблені й усі зовнішні панелі. У машини буде дуже радикальний аеродинамічний пакет, спроектований і протестованої фахівцями з центру марки в Гарфорт.

Компанія Ginetta покаже у Женеві свій спорткар

Для суперкара розробили дуже компактний 6,0-літровий атмосферний V8, що видає понад 600 сил. Його блок виточений з цілісної алюмінієвої заготовки. Тяга на колеса буде передаватися через секвентальну коробку з підрульовими перемикачами. Підвіска – на подвійних поперечних важелях з пуш-родами. Очікується, що у новинки Ginetta буде "запаморочливий" розгін, а максимальна швидкість перевищить 322 кілометри на годину.

Наразі Ginetta випускає кілька гоночних спорткарів і проводить власні чемпіонати. Наприклад, Ginetta GT5 Challenge, який є частиною British GT і British Touring Car Championship.

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