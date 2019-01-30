Трековий Chevrolet Camaro вперше за 26 років оснастили "автоматом"

Топова версія Chevrolet Camaro – Camaro ZL1 1LE – з лютого цього року буде пропонуватися з автоматичною коробкою передач. Востаннє "автомат" на маслкарі з трековим пакетом ставили у 1992 році. Ціна опції складе 1595 доларів.

Chevrolet Camaro ZL1 1LE – найшвидший і найбільш підготовлений до трек-днів Camaro в історії марки. Дводверка оснащується 6,2-літровим V8 з механічним нагнітачем. Віддача мотора становить 659 кінських сил і 881 Нм крутного моменту. Розгін з нуля до "сотні" у Camaro ZL1 1LE займає 3,9 секунди, а максимальна швидкість складає 310 кілометрів на годину.

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До останнього часу Camaro ZL1 1LE пропонувався лише з шестиступінчастою "механікою" з функцією перегазування, однак зараз компанія вирішила додати до списку опцій 10-діапазонний "автомат". Причиною називається високий попит з боку потенційних покупців. Ціна такої машини складе мінімум 73 790 доларів.

Спортивну версію Chevrolet Camaro оснастили автоматичною коробкою передач

Спортивну версію Chevrolet Camaro оснастили автоматичною коробкою передач

Від звичайного ZL1 версія 1LE відрізняється карбоновим антикрилом, регульованим заднім стабілізатором і опорами стійок, поліпшеною системою охолодження, більш агресивними налаштуваннями підвіски, електронним диференціалом підвищеного тертя, вихлопною системою з двома режимами роботи.

Спортивну версію Chevrolet Camaro оснастили автоматичною коробкою передач

Спортивну версію Chevrolet Camaro оснастили автоматичною коробкою передач

У 2017 році Chevrolet Camaro ZL1 1LE проїхав "Північну петлю" за 7 хвилин 16,04 секунди. Це на дві секунди швидше трекового Porsche 911 GT2 RS попереднього покоління і на п'ять секунд швидше Ferrari 488 GTB.

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