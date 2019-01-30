На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Трековий Chevrolet Camaro вперше за 26 років оснастили "автоматом"
-
- 45
Топова версія Chevrolet Camaro – Camaro ZL1 1LE – з лютого цього року буде пропонуватися з автоматичною коробкою передач. Востаннє "автомат" на маслкарі з трековим пакетом ставили у 1992 році. Ціна опції складе 1595 доларів.
Chevrolet Camaro ZL1 1LE – найшвидший і найбільш підготовлений до трек-днів Camaro в історії марки. Дводверка оснащується 6,2-літровим V8 з механічним нагнітачем. Віддача мотора становить 659 кінських сил і 881 Нм крутного моменту. Розгін з нуля до "сотні" у Camaro ZL1 1LE займає 3,9 секунди, а максимальна швидкість складає 310 кілометрів на годину.
І ще: Skoda показала тизер бюджетного кросовера
До останнього часу Camaro ZL1 1LE пропонувався лише з шестиступінчастою "механікою" з функцією перегазування, однак зараз компанія вирішила додати до списку опцій 10-діапазонний "автомат". Причиною називається високий попит з боку потенційних покупців. Ціна такої машини складе мінімум 73 790 доларів.
Від звичайного ZL1 версія 1LE відрізняється карбоновим антикрилом, регульованим заднім стабілізатором і опорами стійок, поліпшеною системою охолодження, більш агресивними налаштуваннями підвіски, електронним диференціалом підвищеного тертя, вихлопною системою з двома режимами роботи.
У 2017 році Chevrolet Camaro ZL1 1LE проїхав "Північну петлю" за 7 хвилин 16,04 секунди. Це на дві секунди швидше трекового Porsche 911 GT2 RS попереднього покоління і на п'ять секунд швидше Ferrari 488 GTB.
Читайте також: У McLaren представили концепцію автогонок майбутнього: відео з 2050 року
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг