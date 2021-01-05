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Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін

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Представлено оновлений Bentley Bentayga - фото 1
Представлено оновлений Bentley Bentayga

Компанія Bentley представила оновлений варіант гібридного позашляховика Bentayga. До цього дебютували модифікації з 550-сильним бітурбомотором V8 і "заряджена" версія Speed ​​з 6,0-літровим W12, що видає 635 сил. Розповідаємо, що ж змінилося в оновленій версії авто.

Силова установка кросовера Bentley Bentayga залишилася тією ж. Гібридна версія як і раніше оснащується трилітровою бітурбо бензиновою "шісткою", 128-сильним електромотором і батареєю на 17,3 кіловат-години. Сумарна віддача – 450 кінських сил.

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Динамічні характеристики оновленого гібрида не уточнюються. Ймовірно, вони теж не зміняться: дорестайлінговий варіант набирав "сотню" за 5,5 секунди, а його максимальна швидкість складала 254 кілометри на годину.

Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441950
Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441951
Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441954

Згідно з даними Американського агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), гібридна Bentayga може проїхати на електротязі 29 кілометрів. При цьому його витрату палива у змішаному циклі та на трасі можна порівняти з показниками машини, оснащеної мотором V8.

Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441953
Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441955
Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441958

Оновлення гібридної модифікації (як у випадку з іншими версіями) полягають в основному в доопрацьованому дизайні екстер'єру та салону. У моделі повністю змінилося оформлення передньої та задньої частин кузова, а в салоні найпомітнішими змінами стала нова мультимедійна система, а також цифрова панель приладів.

Основні зміни стосуються доопрацьованього екстер'єру й інтер'єру Bentley Bentyaga:

Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441949

Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441956

Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін - фото 441952

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Джерело: Motor
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