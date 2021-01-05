На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін
-
- 1
Компанія Bentley представила оновлений варіант гібридного позашляховика Bentayga. До цього дебютували модифікації з 550-сильним бітурбомотором V8 і "заряджена" версія Speed з 6,0-літровим W12, що видає 635 сил. Розповідаємо, що ж змінилося в оновленій версії авто.
Силова установка кросовера Bentley Bentayga залишилася тією ж. Гібридна версія як і раніше оснащується трилітровою бітурбо бензиновою "шісткою", 128-сильним електромотором і батареєю на 17,3 кіловат-години. Сумарна віддача – 450 кінських сил.
Це цікаво: Mitsubishi випустить "заряджене" крос-купе Evolution
Динамічні характеристики оновленого гібрида не уточнюються. Ймовірно, вони теж не зміняться: дорестайлінговий варіант набирав "сотню" за 5,5 секунди, а його максимальна швидкість складала 254 кілометри на годину.
Згідно з даними Американського агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), гібридна Bentayga може проїхати на електротязі 29 кілометрів. При цьому його витрату палива у змішаному циклі та на трасі можна порівняти з показниками машини, оснащеної мотором V8.
Оновлення гібридної модифікації (як у випадку з іншими версіями) полягають в основному в доопрацьованому дизайні екстер'єру та салону. У моделі повністю змінилося оформлення передньої та задньої частин кузова, а в салоні найпомітнішими змінами стала нова мультимедійна система, а також цифрова панель приладів.
Основні зміни стосуються доопрацьованього екстер'єру й інтер'єру Bentley Bentyaga:
Читайте також: Компанія Fisker розкрила дизайн свого електричного пікапа
-
15:47Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін
-
15:19Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі
-
14:46AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року
-
14:14Хто став найстильнішою королівською особою у світі
-
13:51За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:32До дня народження Мериліна Менсона: не забудьте послухати новий альбом музиканта
-
12:49Cyberpunk 2077: дивіться фанатський трейлер фільму
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
11:40MARUV перевтілилася на гарячу блондинку: спокусливе відео
-
11:15Знаки Зодіаку, яким важко бути щасливими
-
10:45Цікавий факт: музика зменшує біль після операцій
-
10:19Оля Цибульська показала оголені сідниці: фото 18+
-
09:50Ці овочі допоможуть суттєво знизити тиск
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
08:44Штучний інтелект розв'язав рівняння Шредінгера
-
08:20Леся Нікітюк в бікіні розбурхала уяву шанувальників
-
07:46Користувачі мережі не рекомендують оновлювати Xiaomi Mi A3 до Android 11: у чому причина
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
21:195 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Tesla Model 3 проїхала майже 600 кілометрів на автопілоті (відео)
-
20:19У США виявили людей, які збуджуються під час тесту на COVID-19
-
19:47Xiaomi Mi11 обійшла iPhone 12 Pro Max у тесті швидкості Wi-Fi
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження
-
19:497 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
-
15:47Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
12:15Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня
-
08:48Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
- 02 січня
-
21:49Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
14:18Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
-
11:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня
-
08:15Як уникнути похмілля на ранок після Нового року