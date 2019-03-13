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Audi покаже у Шанхаї дизайн майбутніх електрокарів

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У Шанхаї покажуть майбутнє Audi - фото 1
У Шанхаї покажуть майбутнє Audi

Компанія Audi приготувала для автосалонів у Шанхаї і Франкфурті два концепти. Шанхайський прототип розповість про те, як будуть виглядати електрокари через 10 років, а також продемонструє напрямок розвитку фірмового стилю марки. Що виробник покаже у Франкфурті, поки не відомо.

У розмові з журналістами головний дизайнер Audi Марк Ліхт пояснив, що представлений у Женеві Q4 e-tron або e-tron GT демонструють ту мову дизайну, який на серійних моделях з'явиться вже через три роки. Шанхайський прототип, навпаки, загляне ще далі, і розповість, як будуть виглядати Audi майбутнього.

І ще: Audi показала прототип електричного e-tron Sportback

Шоу-кар продемонструє стилістичні особливості електрокарів, серійне виробництво яких почнеться тільки через 10 років. На його прикладі також покажуть, які зміни відбудуться в дизайні інтер'єрів після впровадження систем автономного управління четвертого рівня. Очікується, що у таких машин взагалі не буде керма або воно буде ховатися у передню панель.

Audi покаже, як авто будуть виглядати через 10 років - фото 314055
Audi покаже, як авто будуть виглядати через 10 років

Представлений у Женеві електричний позашляховик Q4 e-tron піде в серію в кінці 2020 року. Він стане п'ятою повністю електричною Audi після e-tron, e-tron Sportback, китайського Q2L e-tron і купе e-tron GT.

Читайте також: Audi анонсувала новий електрокросовер Q4 e-tron

Джерело: Autocar
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