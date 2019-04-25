Британці хочуть заборонити рукостискання: названо причину

У Великобританії збираються заборонити потискання рук на роботі, і причина доволі проста. Тепер рукостискання будуть прирівнюватись до дружніх обіймів.

Незабаром у Великобританії можуть розглянути питання щодо заборони рукостискань на роботі, адже такий вид привітання не підпадає під нові правила про фізичні контакти в офіційно-ділових відносинах.

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Річ у тому, що поплескування по плечу, дружні обійми чи рукостискання можуть опинитися у списку неприпустимих, якщо роботодавці так вирішать. Юристи ж радять уникати всіх контактів з дотиками, щоб уникнути звинувачень у сексуальних домаганнях.

Чому рукостискання можуть заборонити

"Рух #MeToo спонукав роботодавців подумати над тим, як запобігти звинуваченням у сексуальних домаганнях, навіть ціною "чорно-білої" політики у цій сфері, що виключає будь-які "сірі зони", - пояснила заступник директора з питань управління персоналом Кейт Палмер.

Варто додати, що ідеальним варіантом уникнути будь-яких скарг є тільки триматися на відстані від колег, щоб не порушувати їхній особистий простір.

Чому рукостискання можуть заборонити

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