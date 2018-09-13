BMW показала безпілотний мотоцикл

Смертність серед мотоциклістів у 28 разів вища, ніж серед водіїв автомобілів. Хоча б частково покращити ситуацію в цій сфері взялася компанія BMW Motorrad. Вона розробила безпілотний мотоцикл, здатний самостійно підтримувати рівновагу в русі.

У компанії відзначають, що працювали над цією технологією більш ніж 2 роки. І тепер їм є що показати. У короткому відео демонструється мотоцикл BMW, який самостійно рухається тестовим треком. При цьому без участі водія він може нахилятися на поворотах і зупинятися в кінці маршруту.

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Однак в BMW Motorrad заявляють, що кінцевою метою проекту є не створення повністю автономного мотоцикла, а створення технологій, які могли б забезпечити більш високу стабільність у критичних ситуаціях. Для початку в компанії хочуть знизити ймовірність настання найбільш поширених нещасних випадків серед мотоциклістів.

Правда, в цій сфері все значно складніше, ніж в автомобілебудуванні. Наприклад, в екстреній ситуації безпілотний автомобіль може різко загальмувати без наслідків для водія. Але мотоцикліст, позбавлений ременів безпеки, при екстреному гальмуванні може просто вилетіти з мотоцикла і постраждати.

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