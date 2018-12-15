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Абатство Даунтон: з'явився перший тизер фільму

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Дивіться тизер фільму Абатство Даунтон - фото 1
Дивіться тизер фільму Абатство Даунтон

Кінокомпанія Focus Features опублікував перший тизер повнометражного фільму "Абатство Даунтон".

Стрічка вийде у прокат у вересні 2019 року.

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Зйомки фільму стартували восени. Велика частина акторського складу з оригінального серіалу підтвердила свою участь у проекті. Головні ролі у фільмі "Абатство Даунтон" виконають Мішель Докер, Меггі Сміт і Х'ю Бонневілль. Режисером стрічки став Брайан Персіваль, відомий за фільмом "Книжковий злодій".

Абатство Даунтон - дивіться перший тизер фільму:

Серіал "Абатство Даунтон" виходив на каналі ITV протягом шести сезонів і завершився у 2015 році. Він розповідає історію титулованої сім'ї Кроулі на тлі важливих подій XX століття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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