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Регіна Тодоренко після скандалу зняла фільм про домашнє насильство

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Ведуча Регіна Тодоренко виправдалася за гучні слова про домашнє насильство, випустивши новий фільм.

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram. Нещодавно знаменитість потрапила в гучний скандал, після висловлювання в прямому ефірі з приводу домашнього насильства.

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Саме тоді тисячі прихильниць Регіни одразу ж перетворилися на хейтерів зірки. З артисткою розірвали контракт бренди Procter & Gamble, PepsiCo, а глянець Glamour позбавив телеведучу звання "Жінка року". Так, Регіна вирішила переглянути свою думку, випустивши фільм "А що я зробила, щоб допомогти?" який знімала протягом тижня, розмовляючи з численними експертами.

"Треба бути психічно хворою людиною, яка бере камеру і каже: Боже, мій чоловік мене б'є!. Твій чоловік тебе б'є, а чому, ти не замислювалась? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?", – слова Тодоренко, через які та потрапила в скандал.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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