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Бренд The Glenlivet представив віскі в біорозкладних капсулах

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Capsule Collection - фото 1
Capsule Collection / mashable

Виробник віскі The Glenlivet представив лінійку "Capsule Collection" – це шотландський скотч в біорозкладних капсулах замість пляшок. Капсули повністю їстівні: їх просто потрібно покласти в рот і розкусити.

Упаковки зроблені з морських водоростей. Капсули будуть продаватися в трьох варіаціях: цитрусовий, деревний і пряний смаки. Поки що такий формат подачі віскі будуть використовувати тільки під час Лондонського коктейльного тижня, який триватиме до 13 жовтня. Також капсули можна спробувати в одному з британських барів.

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Новинка The Glenlivet викликала ажіотаж в соцмережах, але не через віскі. Продукція бренду нагадала користувачам Tide Pod Challenge – популярний в США флешмоб 2018 року, де люди їли на камеру капсули прального порошку. Tide Pod Challenge вважається одним з найшкідливіших флешмобів: в якийсь момент соцмережі стали боротися з ним, видаляючи відео від блогерів.

Бренд The Glenlivet представив віскі в біорозкладних капсулах - фото 359946
Бренд The Glenlivet представив віскі в біорозкладних капсулах - фото 359945

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Джерело: mashable
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