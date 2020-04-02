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Бренд Lush випустив платівку з мила

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Бренд Lush випустив платівку з мила - фото 1

Британський бренд натуральної косметики Lush випустив платівку з мила, яка б відтворювала єдину мелодію – Happy Birthday, під яку ВООЗ рекомендує мити руки.

Компанія Lush випустила оригінальне мило лімітованого тиражу, щоб допомогти людям пам’ятати про те, що мити руки потрібно протягом 20 секунд – це одна з ключових речей, яку фахівці рекомендують робити людям, щоб зменшити ризик зараження або поширення коронавірусу.

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Незвичне мило у формі платівки може програвати святкову мелодію Happy Birthday. Записаний трек триває 20 секунд. За задумом виробника, платівку слід поставити один раз, а потім розламати її і використовувати як звичайне мило. Наприклад, мелодію можна буде "крутити" на дитячих іменинах.

Поки мильну музичну платівку можна купити тільки в Британії. Чи буде вона доступна у магазинах інших країн – не уточнюється.

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Джерело: inews
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