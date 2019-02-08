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Брехуни: рейтинг кандидатів у президенти, яким не можна вірити

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Юлія Тимошенко та Олег Ляшко очолили рейтинг брехунів - фото 1
Юлія Тимошенко та Олег Ляшко очолили рейтинг брехунів

Незалежна аналітична платформа створила рейтинг українських політиків, які часто говорять неправду у промовах. Список очолили Юлія Тимошенко та Олег Ляшко. Про вигадки від кандидатів у президенти читайте далі.

Аналітики з VoxCheck протягом 2018 року працювали, щоб створити рейтинг головних байкарів країни. Вони збирали цитати політиків, які містять конкретні факти, цифри або дані. Потім перевіряли їх та оцінювали за схемою: правда або брехня.

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Протягом року команда перевірила 1,2 тис. висловлювань. До рейтингу не враховували заяви кандидатів у президенти за 2019 рік. Спочатку VoxCheck досліджували всі виступи політиків, а ближче до виборів почали більше аналізувати усні висловлювання.

Рейтинг брехунів за 2018 рік - фото 306292
Рейтинг брехунів за 2018 рік

Юлія Тимошенко очолила список політиків, які нечесні у своїх промовах. Вона частіше за інших говорить неправду у публічних виступах. Більше третини цитат лідерки партії Батьківщина – обман слухачів. Ще третина висловлювань класифікується як маніпуляції фактами. Те, що залишається, – правда. Аналогічний рейтинг Юлія Тимошенко очолила і у 2017 році.

Юлія Тимошенко - фото 306294
Юлія Тимошенко

Друге місце посів лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він обманював виборців у 30% своїх публічних виступів.

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Олег Ляшко

На третьому місці антирейтингу Юрія Бойко. Колишній опоблоківець обманював слухачів у 23% випадків.

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Юрій Бойко

До загального списку увійшли також Петро Порошенко, Анатолій Гриценко та Андрій Садовий – ті кандидати у президенти, яких найбільше підтримує електорат.

Петро Порошенко посідає середню позицію у списку. Він говорив неправдиві тези у 16,5% випадків, а правду – у 57% виступів.

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Петро Порошенко

Анатолій Гриценко у своїх виступах набрехав на менше ніж 15%.

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Анатолій Гриценко

Володимир Зеленський не потрапив до рейтингу в зв'язку з тим, що аналітики нарахували лише 5 цитат, де він послуговувався цифрами і фактами. Серед п'яти цитат – лише одна виявилася правдивою. Цього виявилося замало для перевірки його на чесність.

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Володимир Зеленський

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Джерело: VoxCheck
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