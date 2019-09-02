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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Бред Пітт відвідав недільну службу Каньє Веста: відео

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Бред Пітт - фото 1
Бред Пітт

Популярний актор Бред Пітт відвідав недільну службу репера Каньє Веста у Воттсі, Каліфорнія. Пітта можна було також помітити на сторіс в Instagram Хлої Кардашян.

Як видно на кадрах, які були опубліковані в соцмережах, 55-річний актор Бред Пітт був одягнений в штани кольору хакі, футболку і кепку, коли його помітили танцюючим в натовпі відвідувачів служби.

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Також на недільній службі були присутні дружина Каньє Кім Кардашян, її сестри Кендалл Дженнер і Кортні Кардашян.

Пітт з'явився на службі в Воттсі через кілька днів після того, як відвідав 76-й Венеціанський кінофестиваль, де він представив фільм, в якому виступив продюсером і виконав головну роль – "До зірок".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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