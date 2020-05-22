Американський ув'язнений веде кулінарний блог прямо з камери: відео нової зірки мережі

31-річний Джерон Комбс з Каліфорнії, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство, завів кулінарний блог і став зіркою TikTok. Його сторінка набрала уже понад 1,3 мільйона лайків. При цьому найпопулярніше його відео подивилися 5,4 мільйона разів.

На своїй сторінці у TikTok (@blockboyjmomey) Джерон Комбс викладає ролики, які записує прямо в камері. Для готування він використовує саморобні девайси. Наприклад, помістивши частину зламаної мікрохвильовки під металеве ліжко, він отримав пристосування для гриля.

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Комбс зазначив, що захопився кулінарією, тому що їжа його власного приготування здається йому набагато смачнішою. Чоловік розповів, що готує не тільки для себе, але і для інших ув'язнених і його друзів. Він додав, що своїм фірмовим блюдом вважає буріто.

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