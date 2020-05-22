Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Американський ув'язнений веде кулінарний блог прямо з камери: відео нової зірки мережі

  • 37
Джерон Комбс - фото 1
Джерон Комбс / dailymail

31-річний Джерон Комбс з Каліфорнії, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство, завів кулінарний блог і став зіркою TikTok. Його сторінка набрала уже понад 1,3 мільйона лайків. При цьому найпопулярніше його відео подивилися 5,4 мільйона разів.

На своїй сторінці у TikTok (@blockboyjmomey) Джерон Комбс викладає ролики, які записує прямо в камері. Для готування він використовує саморобні девайси. Наприклад, помістивши частину зламаної мікрохвильовки під металеве ліжко, він отримав пристосування для гриля.

І ще: Хлопець показав серйозне прибирання вдома і підкорив мережу (відео)

Комбс зазначив, що захопився кулінарією, тому що їжа його власного приготування здається йому набагато смачнішою. Чоловік розповів, що готує не тільки для себе, але і для інших ув'язнених і його друзів. Він додав, що своїм фірмовим блюдом вважає буріто.

@blockboyjmomey

♬ It's Your Birthday - R. Kelly
@blockboyjmomey

this is what I use to cook ##burritots ##tacos ##free jmoney

♬ original sound - blockboyjmomey
@blockboyjmomey

♬ Sunflower (From "Spider-Man: Into the Spider-Verse") - Original Soundtrack

Читайте також: Блогер зняв моторошне відео, яке неабияк лякає користувачі мережі

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4918
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1588
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 213
Загрузка...
Новини