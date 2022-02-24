Бразильський футболіст розбив об дерево спорткар за 600 тисяч євро: епічне фото

Бразильський півзахисник китайського клубу "Шанхай Порт" Пауло Енріке Суарес душ Сантуш розтрощив розкішний McLaren 600LT, влетівши у дерево. Спортсмен не впорався з керуванням через мокру дорогу.

Як пише The Sun, аварія сталася у бразильському місті Сейландія. Причина ДТП – мокра дорога, на якій футболіст не втримав McLaren 600LT вартістю 680 тисяч доларів та в'їхав у дерево. 27-річний спортсмен практично не постраждав, як і його дружина, яка була з ним у машині.

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Деякі очевидці заявили, що футболіст їхав зі швидкістю 150-170 км/год, але сам це спростував: "Мене вже не було б живим, якби це було правдою".

Автомобіль після аварії не підлягає відновленню, проте, пишуть, що гравець та його дружина вже придивляються до нової моделі.

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