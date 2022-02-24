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війна

Бразильський футболіст розбив об дерево спорткар за 600 тисяч євро: епічне фото

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Бразильський футболіст розбив об дерево спорткар за 600 тисяч євро: епічне фото - фото 1

Бразильський півзахисник китайського клубу "Шанхай Порт" Пауло Енріке Суарес душ Сантуш розтрощив розкішний McLaren 600LT, влетівши у дерево. Спортсмен не впорався з керуванням через мокру дорогу.

Як пише The Sun, аварія сталася у бразильському місті Сейландія. Причина ДТП – мокра дорога, на якій футболіст не втримав McLaren 600LT вартістю 680 тисяч доларів та в'їхав у дерево. 27-річний спортсмен практично не постраждав, як і його дружина, яка була з ним у машині.

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Деякі очевидці заявили, що футболіст їхав зі швидкістю 150-170 км/год, але сам це спростував: "Мене вже не було б живим, якби це було правдою".

Автомобіль після аварії не підлягає відновленню, проте, пишуть, що гравець та його дружина вже придивляються до нової моделі.

Бразильський футболіст розбив об дерево спорткар за 600 тисяч євро: епічне фото - фото 498531

Бразильський футболіст розбив об дерево спорткар за 600 тисяч євро: епічне фото - фото 498532

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