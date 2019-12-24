Бразильські рекламники випустили гостру рекламу презервативів з Путіним: фотофакт

"Деякі люди не повинні були народитися ніколи" / instagram

Бразильська студія Platinum Studio створила рекламу презервативів зі слоганом "Деякі люди не повинні були народитися ніколи". У головній ролі – Володимир Путін.

Художники Platinum не вперше створюють рекламу презервативів з використанням цього слогана і політика – раніше замкнутими в гумовий виріб виявлялися Дональд Трамп і Кім Чен Ин. А зараз "випала честь" президенту РФ Володимиру Путіну стати обличчям незвичайної рекламної кампанії.

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