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Бразильська супермодель опублікувала відверті знімки з відпочинку

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Лаїс Рібейро - фото 1
Лаїс Рібейро / instagram

Спокуслива бразильська супермодель Лаїс Рібейро, яка відома по співпраці з брендом Victoria's Secret, опублікувала пікантні фотографії з відпочинку. Знімки з'явилися в Instagram манекенниці і зібрали десятки тисяч лайків.

Лаїс Рібейро відпочиває на одному з популярних мексиканських курортів. На гарячих знімках вона красується в сміливих купальниках і облягаючій вечірній сукні чорного кольору з вирізом до стегна.

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Відверті наряди вигідно підкреслили апетитні форми та вигини красуні, від яких шанувальники просто у захваті. Так, фотографії манекенниці набрали десятки тисяч лайків і безліч компліментів від підписників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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