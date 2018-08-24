Бразильська модель похизувалась ідеальним тілом

Популярна супермодель Жизель Олівейра показала свою красу у бікіні.

25-річна красуня Жизель Олівейра зваблює публіку не лише зйомках, а й на своєму акаунті у соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 755 тисяч користувачів, які захоплюються вродою моделі. Нещодавно красуня поділилась свіжою порцією фото у бікіні і без косметики, викликавши захват у прихильників. Здається, ця краля завжди готова до літа.

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Гортайте галерею:

Публикация от Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) 23 Авг 2018 в 5:12 PDT

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