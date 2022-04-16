BRAVE UKRAINE: українців закликали долучатися до потужного флешмобу

У ці непрості для України часи надзвичайно важливо гуртуватися. Один зі способів зробити це – долучатися до всіляких флешмобів. Наприклад, до #BRAVEUKRAINE.

Як розповідають у Міністерстві цифрової трансформації, сміливість – те, що проявляє зараз кожен. І військовий, і волонтер, і рятувальник, і підприємець, і журналіст, і так далі.

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Кожного дня мільйони героїв по всій Україні, кожен на своєму фронті, боронять нашу країну від окупантів. Тож Офіс Президента спільно з Урядом і креативною агенцією Banda запустили масштабну кампанію. Вона розповідає про кожного сміливого українця.

Уже є перші здобутки. Так, за тиждень в Україні встановили понад 500 білбордів Brave Ukraine. Ще понад 1 000 – на вулицях 15 країн світу. Мовиться про Канаду, Польщу, Німеччину, Італію, Австрію, Велику Британію, США та інші держави.

У Мінцифри закликають кожного долучитися до проєкту. Для цього необхідно завантажити на цей сайт фото або відео, на якому можна побачити всю сміливість українського народу.

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