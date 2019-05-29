Браузер, про який ви не знали

Перше, що впадає в око, це швидкість цього браузера / Lifewire

Більшість користувачів Інтернету знайомі з такими браузерами, як Google Chrome, Mozilla Firefox і Opera. Розглянемо 1 браузер, про який ви не знали.

Мова йде про браузер Vivaldi, який можна завантажити з офіційного сайту: vivaldi.com

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Після того, як ви перейдете на офіційний сайт, натисніть зелену кнопку "Завантажити v.2.3". Далі вам необхідно виконати 3 прості кроки: встановити браузер, налаштувати його і розпочати користування.

Перше, що впадає в око, це швидкість цього браузера. Коли ви запустите його вперше, вам запропонують пройти навчання: натискайте кнопку "Далі" і дотримуйтесь інструкцій, які з'являються на екрані. Ви зможете імпортувати закладки та налаштування з інших браузерів. Крім того, зможете вибрати зручне місце розміщення вкладок: вгорі, зліва, внизу або праворуч. Зліва в браузері можна помітити вертикальну стрічку з декількома ярликами. Тут розташовуються такі пункти, як: закладки, завантаження, замітки, історія, вікно і додати веб-панель.

Vivaldi browser

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