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Браузер Google Chrome отримав круту функцію після оновлення
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Google випустила велике оновлення браузера Chrome до версії 84. Воно включає безліч змін, серед яких блокування наполегливих і шахрайських повідомлень, обмеження збору особистих даних, розширені можливості взаємодії з веб-додатками і багато іншого.
Одним з головних нововведень 84-ї версії Google Chrome стало автоматичне блокування повідомлень від сайтів, які зловживають цією функцією.
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Наприклад, деякі веб-портали вимагають дозволити відправку повідомлень, щоб користувач міг отримати доступ до контенту. Крім того, зловмисники часом підробляють повідомлення, перенаправляючи відвідувачів на інші сайти. Нова функція покликана зменшити кількість таких повідомлень. Вони просто блокуватимуться, а користувач побачить відповідну іконку в адресному рядку в десктопній версії браузера або невелике повідомлення в мобільній.
Інші нововведення Chrome включають попередження про підозрілі файли .exe і .apk, обмеження зі збору сайтами cookie-файлів для підвищення конфіденційності користувачів, зниження витрати енергії коли вікно браузера закрите, автоматичне введення коду двофакторної авторизації, отриманого в повідомленні, підтримка ярликів для прогресивних веб-додатків, поліпшені веб-анімації й інші корисні зміни для веб-розробників.
Оновлення найближчим часом буде доступно на всіх платформах. Для того, щоб оновити браузер потрібно зайти у Налаштування – Про Chrome – Оновлення браузера.
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