Google запустила перекладач ієрогліфів на основі штучного інтелекту

У Google представили перший перекладач, який вміє працювати з ієрогліфами. Інструмент навчається і працює все краще з кожним перекладом.

Компанія Google запустила перекладач ієрогліфів, що використовує машинне навчання для розшифровки давньоєгипетської мови. Цю функцію додали в додаток Arts&Culture. Вона також дозволяє користувачам перекладати свої слова і емодзі в ієрогліфи. У Google відзначили, що це перший інструмент, який за допомогою штучного інтелекту вміє перекладати і інтерпретувати ієрогліфи. Він стає кращим в міру популярності серед користувачів.

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Інструмент під назвою Fabricius буде корисний професійним єгиптологам, антропологам і історикам для того, щоб розібратися в стародавніх написах для своїх досліджень.

Не дивлячись на те, що нова розробка вражає, вона поки не може замінити висококваліфікованого фахівця з читання древніх написів. При цьому є багато проблем – деякі ієрогліфи сильно відрізняються один від одного, додаток їх може не брати до уваги, – зазначив Роланд Енмарч, старший викладач єгиптології в університеті Ліверпуля.

Новий інструмент також дозволяє користувачеві завантажувати фотографії реальних ієрогліфів, знайдених на артефактах, і в цифровому вигляді покращувати зображення для кращого аналізу. Юзери зможуть вивчити обриси ієрогліфів, які програма потім намагається зіставити зі схожими символами у своїй базі даних.

В Google розраховують, що вони зможуть створити ширшу базу даних у міру того, як люди будуть додавати нові дані в систему. Дослідники також можуть анотувати і ретушувати вицвілі символи, що призведе до нових історичних відкриттів.

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