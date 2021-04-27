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Брат принцеси Діани показав рідкісне архівне фото, на якому її не впізнати

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Принцеса Діана - фото 1
Принцеса Діана / mkhare

Нещодавно молодший брат леді Ді, граф Чарльз Спенсер, розмістив архівний знімок 1980 року, що ніколи раніше не показував публіці.

Шанувальники не відразу зрозуміли, що Чарльз показав їм знімок з Діаною, якій на фото 19 років. Однак здогадавшись, вони засипали Twitter-акаунт графа компліментами.

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"Це був кінець 1980 року, мені було 16, і моя сестра забирала мене з @Eton_College на обід в @HindsHeadBray. За нею стежили 12 автомобілів і 1 мотоцикл бульварних журналістів. Чесно кажучи, цього достатньо, щоб будь-який підліток виглядав таким самим зарозумілим, як Морріссі", – написав він, маючи на увазі Стівена Морріссі – британського музиканта, засновника і вокаліста інді-рок-групи The Smiths.

Відзначимо, що стосунки між графом Спенсером, який став письменником і журналістом, і принцесою не завжди були такими ж хорошими, як на фотографії. Однак після смерті Діани він був одним з перших, хто звинуватив королівську сім'ю в цькуванні сестри.

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