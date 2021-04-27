Брат принцеси Діани показав рідкісне архівне фото, на якому її не впізнати

Нещодавно молодший брат леді Ді, граф Чарльз Спенсер, розмістив архівний знімок 1980 року, що ніколи раніше не показував публіці.

Шанувальники не відразу зрозуміли, що Чарльз показав їм знімок з Діаною, якій на фото 19 років. Однак здогадавшись, вони засипали Twitter-акаунт графа компліментами.

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"Це був кінець 1980 року, мені було 16, і моя сестра забирала мене з @Eton_College на обід в @HindsHeadBray. За нею стежили 12 автомобілів і 1 мотоцикл бульварних журналістів. Чесно кажучи, цього достатньо, щоб будь-який підліток виглядав таким самим зарозумілим, як Морріссі", – написав він, маючи на увазі Стівена Морріссі – британського музиканта, засновника і вокаліста інді-рок-групи The Smiths.

Thanks for forwarding this: it was late 1980, I was 16, & my sister was taking me out from @Eton_College for lunch in @HindsHeadBray Her Mini Metro was followed by 12 cars & 1 motorbike of tabloid journalists. Enough to make any teenager look as disdainful as Morrissey, frankly. https://t.co/U46yYdLvj4 — Charles Spencer (@cspencer1508) April 27, 2021

Відзначимо, що стосунки між графом Спенсером, який став письменником і журналістом, і принцесою не завжди були такими ж хорошими, як на фотографії. Однак після смерті Діани він був одним з перших, хто звинуватив королівську сім'ю в цькуванні сестри.

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