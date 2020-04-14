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Брак креативу? У мережі набирає популярності тест на афантазію (відео)

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Дівчина показала простий тест на афантазію - фото 1
Дівчина показала простий тест на афантазію / instagram.com/huummiiii/

Платформа TikTok продовжує дивувати користувачів незвичайними та дивними роликами. Цього разу молодь заінтригували тестом на афантазію, який можна пройти за кілька секунд.

Користувачка з ніком Huummiiii поділилась на своєму профілі в TikTok відео, на якому розповіла про афантазію. Це реальний стан, який учені відкрили кілька років тому. Він полягає в тому, що людина не може візуалізувати якийсь предмет в своїй уяві. Щоправда, від цього страждають лише 2% людей. Саме про це розповіла дівчина, а також поділилась простим тестом, як визначити, що у вас афантазія.

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"Я виявила, що у мене є афантазія, і я думала, що це щось нормальне, але це не зовсім так. Щоб перевірити, чи у вас теж афантазія, потрібно закрити очі і уявити червону зірку. А тепер оберіть число від 1 до 6, щоб позначити те, що ти бачив у своїй уяві. Якщо нічого, як на першому квадраті, то в тебе афантазія. І шалена річ це те, що деякі люди можуть бачити шостий квадрат, і вони точно бачать колір це безумство", – поділилась Huummiiii.

Саме час перевірити себе:

@huummiiii

Which number could you see? For me its 1-3 ##fyp ##fy ##foryou ##foryoupage ##viral

♬ original sound - huummiiii

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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