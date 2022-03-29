На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
BrainStorm – Моя пісня: латвійський гурт випустив трек українською
-
- 144
Відомий латвійський поп-рок гурт BrainStorm записав особливу версію популярної композиції під назвою "Моя пісня" українською мовою у знак підтримки нашої країни у війні з російськими окупантами. Це варто почути!
Латвійці BrainStorm випустив душевну композицію "Моя пісня" про Україну. Це перший в історії гурту трек, написаний українською мовою, пише Радіо MAXIMUM. Відзначимо, що сама композиція є українською версією дуже популярної "Mana Dziesma".
І ще: Сни Дріади – Лицарям: слухайте нову потужну пісню про українських героїв
"Підтримуючи та зміцнюючи український народ у боротьбі за свободу, вперше українською мовою під час міжнародного благодійного концерту-марафону "Save Ukraine – #StopWar" звучить Brainstorm "Моя пісня". Її записали за участю Ризького євангелічного хору та струнного квартету JUNO. Команда Brainstorm дякує українському поету Сергію Локшину (поет та автор хітів "Плакала" та "Свята" гурту KAZKA, – ред.). за його слова "Моя пісня" українською мовою", – йдеться в описі до відео.
Також гурт вирішив поділитись і текстом, і нотами пісні з усіма охочими. Це справді дуже щемливий трек, який ми радимо послухати.
Brainstorm – Моя пісня:
Читайте також: Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй!"
-
10:32У Києві відкривають Південний міст для громадського транспорту
-
10:17Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція в Дії
-
09:49Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки
-
09:23Скільки жителів України покинули свої домівки через війну: свіжі дані
-
08:50Графік евакуаційних поїздів на 30 березня
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:22Як допомогти людям, які пережили облогу або полон: важливі поради
-
07:47Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
-
07:18Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 29 березня
-
21:49Фільм "Наші котики" Уляни Супрун виклали у мережу: дивіться потужну комедію онлайн
-
21:18Майстриня з Ужгорода шиє ляльки вуду на Путіна: кошти від продажу підуть на ЗСУ
-
20:51Тіна Кароль та оркестр INSО виступлять на благодійному концерті у Варшаві
-
20:19Run Ukraine організовує віртуальний благодійний забіг: бігти необов‘язково
-
19:47Johnson & Johnson нарешті припиняє постачання засобів особистої гігієни до РФ
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:31Кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів на допомогу для тварин в Україні
-
19:15Ось, як виглядає автор легендарної фрази про рускій ваєнний карабль: він уже вдома
-
18:51"Автомат не дали, відчуваю себе "не корисним": Женя Галич розповів, чим зараз займається
-
18:30Сирени у цифрах: ця платформа показує частоту сигналів повітряної тривоги в Україні
-
18:11Для мене більш нема Росії: тренер української збірної з футболу зняв зворушливе звернення
-
17:48Майлі Сайрус присвятила пісню Україні на фестивалі Lollapalooza в Аргентині: відео
-
17:32I AM NOT OK: KAZKA передала те, що відчуває кожен українець у новій пісні
-
17:17Google забороняв вживати слово "війна" у перекладачі російською мовою
-
16:53Продуктовий кошик у Польщі, Румунії та Угорщині: скільки потрібно викласти
-
16:29Більше за зарплатню: Укргазбанк пропонує 100 000 рублів військовим РФ за здачу в полон
-
07:18Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 29 березня
-
21:49Фільм "Наші котики" Уляни Супрун виклали у мережу: дивіться потужну комедію онлайн
-
18:30Сирени у цифрах: ця платформа показує частоту сигналів повітряної тривоги в Україні
-
14:30Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
11:50BrainStorm – Моя пісня: латвійський гурт випустив трек українською
-
09:24Коронавірус в Україні: у МОЗ скасували деякі обмеження на час війни
- 28 березня
-
21:49У яких містах України зараз не працює мобільний зв’язок та інтернет
-
18:10Хакери оприлюднили наказ міноборони РФ про підготовку фейкових відео
-
12:32Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція
-
09:25Оскар 2022: стали відомі переможці найпрестижнішої кінопремії – повний перелік лауреатів
- 27 березня
-
20:20Що змінилося для водіїв на час воєнного стану: 4 важливих пункти
-
17:49"Тіні незабутих предків" з'явилися у вільному доступі: дивіться онлайн український фільм
-
14:51Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій: пояснення від розвідки
-
10:53Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
08:50Маніпуляція та відсутність джерел: як розпізнати фейк у мережі
- 26 березня
-
17:21"Паляниця, а не русні п***а": журнал TIME сплутав “універсальний пароль" українців – 18+
-
15:14"Україна нарешті об'єдналася": Ірма Вітовська емоційно прокоментувала події в країні
-
11:42Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення
- 25 березня
-
20:49Було – Стало: український блогер у колажах показує "русскій мір" у дії
-
18:12Ці країни виступають проти зупинення імпорту енергоресурсів РФ
-
16:3383% українців за те, щоб українська мова була єдиною державною: опитування
-
14:14Від козаків до сьогодення: легенда про Чорнобаївку підкорює ТікТок – відео
- 24 березня
-
19:53В Україні скасували ЗНО та ДПА у 2022 році: як зараховуватимуть студентів до вишів
-
17:12На своїй землі: у відкритий доступ виклали зворушливу українську короткометражку
-
13:49Хакери зламали центральний банк Росії: обіцяють оприлюднити тисячі секретних файлів