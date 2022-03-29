BrainStorm – Моя пісня: латвійський гурт випустив трек українською

Відомий латвійський поп-рок гурт BrainStorm записав особливу версію популярної композиції під назвою "Моя пісня" українською мовою у знак підтримки нашої країни у війні з російськими окупантами. Це варто почути!

Латвійці BrainStorm випустив душевну композицію "Моя пісня" про Україну. Це перший в історії гурту трек, написаний українською мовою, пише Радіо MAXIMUM. Відзначимо, що сама композиція є українською версією дуже популярної "Mana Dziesma".

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"Підтримуючи та зміцнюючи український народ у боротьбі за свободу, вперше українською мовою під час міжнародного благодійного концерту-марафону "Save Ukraine – #StopWar" звучить Brainstorm "Моя пісня". Її записали за участю Ризького євангелічного хору та струнного квартету JUNO. Команда Brainstorm дякує українському поету Сергію Локшину (поет та автор хітів "Плакала" та "Свята" гурту KAZKA, – ред.). за його слова "Моя пісня" українською мовою", – йдеться в описі до відео.

Також гурт вирішив поділитись і текстом, і нотами пісні з усіма охочими. Це справді дуже щемливий трек, який ми радимо послухати.

Brainstorm – Моя пісня:

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